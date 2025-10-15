Скидки
Хоккей Новости

Локомотив — ЦСКА, результат матча 15 октября 2025 года, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить ХК ЦСКА, у армейцев третье поражение подряд
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 01:19 (5x5)     2:0 Кирьянов (Береглазов, Паник) – 19:34 (5x5)     2:1 Зернов (Бучельников) – 25:02 (5x5)     3:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 33:10 (5x4)     4:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 53:55 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Байрон Фрейз открыл счёт во встрече. За 26 секунд до конца периода Никита Кирьянов удвоил преимущество железнодорожников. На шестой минуте второго периода Денис Зернов забил первый гол ЦСКА в игре. На 14-й минуте периода Максим Шалунов сделал счёт 3:1. В конце третьего периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу хозяев, оформив дубль.

Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре «Локомотив» встретится со СКА в Санкт-Петербурге 18 октября. ЦСКА 17 октября сыграет в гостях с «Торпедо».

Новости. Хоккей
