Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков: нужно больше играть в атаке, чтобы меньше обороняться
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о старте сезона для команды.

— Три игры прошло в сезоне. Как ты себя чувствуешь?
— Всё хорошо. Мы победили в последней игре, так что нам нужно продолжать. Конечно, хотелось бы забивать, но я думаю, что если работать, то всё обязательно придёт. Даже не то что думаю, уверен в этом. Самое главное, что команда выигрывает. Травма? Тренировался, просто немного ногу потянул, вот поэтому сейчас потихонечку набираю свою форму. Но то, что я не забиваю три игры, не отдаю передачи, это никак не связано с этим точно.

— Как у тебя происходит общение с тренером?
— Да всё отлично с тренером. Каждый день разговариваем с ним. Он мне говорит, как хочет видеть мою игру. Я говорю, как я вижу свою игру. Находим общий язык и работаем дальше.

— Тяжело ли пытаться забить гол, но и также быть активным в зоне защиты?
— Нужно больше играть в атаке, чтобы меньше обороняться, — цитирует Мичкова пресс-служба «Филадельфии».

