СКА — Нефтехимик, результат матча 15 октября 2025 года, счёт 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив дома «Нефтехимику»
Аудио-версия:
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

На 19-й минуте первого периода Джозеф Бландизи с передач Николая Голдобина и Андрея Педана открыл счёт во встрече. На 37-й минуте игры Данил Юртайкин с передач Динара Хафизуллина и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Матвей Короткий сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

Отметим, что СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

В следующей игре СКА встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 18 октября. «Нефтехимик» 17 октября сразится в гостях с минским «Динамо».

Таблица КХЛ
