Игорь Никитин прокомментировал третье поражение ХК ЦСКА подряд

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 01:19 (5x5)     2:0 Кирьянов (Береглазов, Паник) – 19:34 (5x5)     2:1 Зернов (Бучельников) – 25:02 (5x5)     3:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 33:10 (5x4)     4:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 53:55 (5x5)    

«Всё по делу. Мы не смогли выдержать целые отрезки. Где-то были хорошие моменты, но допускали тактические ошибки, которые приводили к потере инициативы. Было непросто. Поэтому всё логично», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для ЦСКА это поражение стало третьим подряд. Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков.

В следующей игре «Локомотив» встретится со СКА в Санкт-Петербурге 18 октября. ЦСКА 17 октября сразится в гостях с «Торпедо».

Материалы по теме
Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить ХК ЦСКА, у армейцев третье поражение подряд
