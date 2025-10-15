Игорь Никитин прокомментировал третье поражение ХК ЦСКА подряд

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4).

«Всё по делу. Мы не смогли выдержать целые отрезки. Где-то были хорошие моменты, но допускали тактические ошибки, которые приводили к потере инициативы. Было непросто. Поэтому всё логично», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для ЦСКА это поражение стало третьим подряд. Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков.

В следующей игре «Локомотив» встретится со СКА в Санкт-Петербурге 18 октября. ЦСКА 17 октября сразится в гостях с «Торпедо».