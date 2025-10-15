«Он в Москве». Никитин — об отсутствии Спронга в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Локомотива» (1:4) ответил на вопрос об отсутствии форварда Даниэля Спронга в игре.

«Почему нет Спронга? Он в Москве. Как игра Соркина? Максу было непросто против такой команды. Он не терялся в игре – один из немногих. Его не хватало нам, он важная часть команды. Почему не было большинства? Много теряли сил в зоне обороны, не заставляли «Локомотив» обороняться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для ЦСКА это поражение стало третьим подряд. Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков.

В следующей игре «Локомотив» встретится со СКА в Санкт-Петербурге 18 октября. ЦСКА 17 октября сыграет в гостях с «Торпедо».