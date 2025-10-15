Никитин — о месте ЦСКА вне зоны плей-офф: я смотрю на качество игры
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Локомотива» (1:4) высказался о девятом месте армейского клуба в турнирной таблице Западной конференции.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 01:19 (5x5) 2:0 Кирьянов (Береглазов, Паник) – 19:34 (5x5) 2:1 Зернов (Бучельников) – 25:02 (5x5) 3:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 33:10 (5x4) 4:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 53:55 (5x5)
«Состояние ЦСКА? Есть пища для размышления. Всё понятно, что нужно делать, а также в какой хоккей играют соперники. Турнирная таблица? Это неприемлемо. Но я обращаю внимание на качество игры. Это не позволяет нам стабильно играть. Стабильности нет, поэтому нет и качества», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков.
В следующей игре «Локомотив» встретится со СКА в Санкт-Петербурге 18 октября. ЦСКА 17 октября сразится в гостях с «Торпедо».
