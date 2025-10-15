Никитин — о месте ЦСКА вне зоны плей-офф: я смотрю на качество игры

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Локомотива» (1:4) высказался о девятом месте армейского клуба в турнирной таблице Западной конференции.

«Состояние ЦСКА? Есть пища для размышления. Всё понятно, что нужно делать, а также в какой хоккей играют соперники. Турнирная таблица? Это неприемлемо. Но я обращаю внимание на качество игры. Это не позволяет нам стабильно играть. Стабильности нет, поэтому нет и качества», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков.

В следующей игре «Локомотив» встретится со СКА в Санкт-Петербурге 18 октября. ЦСКА 17 октября сразится в гостях с «Торпедо».