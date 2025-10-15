Боб Хартли высказался об уверенной победе «Локомотива» над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал уверенную победу над ЦСКА (4:1).

«Сама игра и атмосфера во дворце были как в плей-офф. Было здорово играть перед нашими болельщиками, которые создавали такую атмосферу. Здорово было смотреть на нашу игру, на действия соперника. Болельщики получили удовольствие от игры. Это большая победа для нас.

Противостояние с Никитиным? Я не могу сказать, меня не было в прошлом году в Ярославле. Но две наши лучшие игры мы провели против ЦСКА, это правда. На каждую игру мы настраиваемся, очень важные два очка. У нас была неудачная поездка, нужно было перед болельщиками показать хорошую игру.

Травмы? Андрей Сергеев – сроки восстановления непонятны. Он сейчас на полном отдыхе, травма серьёзная. Александр Волков вернулся и катается. И набирает кондиции на льду. Даниил Тесанов пока не катается, занимается в зале. Всё идёт по докторскому плану, определённых сроков нет.

Нужен ли нам ещё защитник? Может быть дойдёт до такого разговора в будущем, но у нас есть шесть опытных защитников, а также молодой и талантливый Марк Ульев. Мы смотрим на ребят из МХЛ и ВХЛ. Сейчас не вижу смысла что-то срочно предпринимать», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.