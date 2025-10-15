Скидки
Главная Хоккей Новости

Судьи отменили два гола защитника СКА Мёрфи в третьем периоде игры с «Нефтехимиком»

Главные арбитры встречи СКА — «Нефтехимик» (2:3 Б) Сергей Морозов и Сергей Юдаков отменили два гола защитника армейского клуба Тревора Мёрфи в третьем периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

За семь минут до конца отрезка шайба, отскочив от стекла, ударилась в спину голкипера гостей Филиппа Долганова и катилась к красной линии, где вратарь её накрыл. Изначально судьи взятие ворот засчитали, но после видеопросмотра отменили гол, так как шайба не пересекла линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На последней минуте периода шайбу Мёрфи отменили из-за того, что защитник СКА за мгновение до гола сыграл высоко поднятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

