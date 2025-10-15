Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин высказался о сухом поражении от «Северстали»

Николай Заварухин высказался о сухом поражении от «Северстали»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Северстали» (0:2).

— В первом периоде не успевали за соперником. Соперник был быстрее и за счёт коротких передач нас отрезал. Не были готовы к этому. Тяжело во время встречи перестроиться. Хотя в третьем периоде весь живот вратарю, наверное, отбили. Были моменты, но не смогли их реализовать. В раздевалке после матча сказал парням, что надо начинать так, как играли третий период. Основной резерв сегодня — находить взятие ворот, чтобы реализация моментов была лучше.

— Результативность последних двух матчей – одна заброшенная шайба. Как прокомментируете это?
— Просим ребят создавать трафик перед вратарём – его сегодня, в принципе, было мало. Хотя моменты были явно, оставались на пятаке. Где-то похитрее сыграть перед вратарём. Что касается третьего периода, вроде этот момент – пустые ворота, забивайте гол, но… Пока только так.

— Мэйсек и Да Коста сегодня вернулись. Как оцените их игру?
— Они давно без игровой практики. Через игры входят, находят свою игровую форму. Ты не волшебник, чтобы сразу выйти и дать результат. По щелчку. Здесь есть моменты. Конечно, хотелось бы больше помощи от них. Надеюсь, в следующем матче они будут обретать форму, — цитирует Заварухина пресс-служба «Северстали».

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» одержала третью победу подряд, всухую одолев дома «Автомобилист»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android