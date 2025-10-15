Николай Заварухин высказался о сухом поражении от «Северстали»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Северстали» (0:2).

— В первом периоде не успевали за соперником. Соперник был быстрее и за счёт коротких передач нас отрезал. Не были готовы к этому. Тяжело во время встречи перестроиться. Хотя в третьем периоде весь живот вратарю, наверное, отбили. Были моменты, но не смогли их реализовать. В раздевалке после матча сказал парням, что надо начинать так, как играли третий период. Основной резерв сегодня — находить взятие ворот, чтобы реализация моментов была лучше.

— Результативность последних двух матчей – одна заброшенная шайба. Как прокомментируете это?

— Просим ребят создавать трафик перед вратарём – его сегодня, в принципе, было мало. Хотя моменты были явно, оставались на пятаке. Где-то похитрее сыграть перед вратарём. Что касается третьего периода, вроде этот момент – пустые ворота, забивайте гол, но… Пока только так.

— Мэйсек и Да Коста сегодня вернулись. Как оцените их игру?

— Они давно без игровой практики. Через игры входят, находят свою игровую форму. Ты не волшебник, чтобы сразу выйти и дать результат. По щелчку. Здесь есть моменты. Конечно, хотелось бы больше помощи от них. Надеюсь, в следующем матче они будут обретать форму, — цитирует Заварухина пресс-служба «Северстали».