При Илье Воробьёве ЦСКА в первых 15 играх сезона набрал очков больше, чем при Никитине

Комментарии

ЦСКА в первых 15 играх прошлого сезона под руководством Ильи Воробьёва набрал на три очка больше, чем за 15 игр нынешнего сезона при главном тренере Игоре Никитине.

В минувшем сезоне после 15 встреч армейский клуб имел в активе 17 очков, в то время как в сезоне-2025/2026 ЦСКА набрал 14 очков. Разница шайб в прошлом сезоне после 15 матчей была нулевой (42-42), в текущем сезоне — отрицательная (41-45).

Напомним, для ЦСКА сегодняшнее поражение от «Локомотива» стало третьим подряд. Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 14 очков. В следующей игре ЦСКА 17 октября сразится в гостях с «Торпедо».

