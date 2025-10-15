Скидки
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» победил СКА в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет

Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

Нижнекамский «Нефтехимик» победил СКА в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет. Последний раз нижнекамский клуб праздновал победу 22 октября 2019 также со счётом 3:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митчелл (Порядин, Уайт) – 02:58 (5x5)     1:1 Карпов (Ткачёв, Токранов) – 31:29 (5x4)     2:1 Якупов – 43:15 (5x5)     2:2 Пайгин (Уайт) – 46:01 (5x4)     2:3 Митчелл – 65:00    

Отметим, что СКА сегодня, 15 октября, потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

В следующей игре СКА встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 18 октября. «Нефтехимик» 17 октября сразится в гостях с минским «Динамо».

