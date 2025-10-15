«Нефтехимик» победил СКА в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Нижнекамский «Нефтехимик» победил СКА в Санкт-Петербурге впервые за шесть лет. Последний раз нижнекамский клуб праздновал победу 22 октября 2019 также со счётом 3:2 Б.

Отметим, что СКА сегодня, 15 октября, потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

В следующей игре СКА встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 18 октября. «Нефтехимик» 17 октября сразится в гостях с минским «Динамо».