Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над СКА по буллитам

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

«Ребята верили в победу, собрались, выстояли. СКА – мастеровитая команда, но ребята играли самоотверженно. За такого вида удаление, как у нас было в овертайме, игрока ругать нельзя. Он пошёл на ворота, пытался добить. За такие вещи не ругают. Ребята, которые играли «3 на 5», выложились полностью, и вратарь сыграл здорово», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре СКА встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 18 октября. «Нефтехимик» 17 октября сразится в гостях с минским «Динамо».

Комментарии
