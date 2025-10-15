Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над СКА по буллитам

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в Санкт-Петербурге.

«Ребята верили в победу, собрались, выстояли. СКА – мастеровитая команда, но ребята играли самоотверженно. За такого вида удаление, как у нас было в овертайме, игрока ругать нельзя. Он пошёл на ворота, пытался добить. За такие вещи не ругают. Ребята, которые играли «3 на 5», выложились полностью, и вратарь сыграл здорово», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре СКА встретится с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге 18 октября. «Нефтехимик» 17 октября сразится в гостях с минским «Динамо».