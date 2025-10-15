Гришин: «Нефтехимик» был фаворитом со СКА? Это вы так представляете, мы реально оцениваем

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над СКА (3:2 Б) ответил на вопрос, был ли нижнекамский клуб фаворитом в игре с армейцами.

— Вы работали в Петербурге, думали ли, что вернётесь сюда в качестве фаворита в матче со СКА?

— А мы были фаворитами? Это вы так представляете, а мы реально оцениваем ситуацию. Вся команда работает, чтобы мы на деле были фаворитами. Пока нас ими назвать нельзя в таких противостояниях. Чтобы стать фаворитом, надо регулярно показывать уровень, пока у нас этого нет.

— Уникальный матч в плане просмотров судьями моментов. Припомните нечто подобное?

— Навскидку не вспомню, но, наверное, такие нервные игры были, с задержками, долгими просмотрами. В ВХЛ просмотр может затянуться минут на 10, сразу ритм теряется. В КХЛ такого нет. Во время просмотра ребята переживали, но была рабочая обстановка на лавке, все были готовы продолжать игру, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.