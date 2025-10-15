Скидки
Гришин: «Нефтехимик» был фаворитом со СКА? Это вы так представляете, мы реально оцениваем

Гришин: «Нефтехимик» был фаворитом со СКА? Это вы так представляете, мы реально оцениваем
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над СКА (3:2 Б) ответил на вопрос, был ли нижнекамский клуб фаворитом в игре с армейцами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

— Вы работали в Петербурге, думали ли, что вернётесь сюда в качестве фаворита в матче со СКА?
— А мы были фаворитами? Это вы так представляете, а мы реально оцениваем ситуацию. Вся команда работает, чтобы мы на деле были фаворитами. Пока нас ими назвать нельзя в таких противостояниях. Чтобы стать фаворитом, надо регулярно показывать уровень, пока у нас этого нет.

— Уникальный матч в плане просмотров судьями моментов. Припомните нечто подобное?
— Навскидку не вспомню, но, наверное, такие нервные игры были, с задержками, долгими просмотрами. В ВХЛ просмотр может затянуться минут на 10, сразу ритм теряется. В КХЛ такого нет. Во время просмотра ребята переживали, но была рабочая обстановка на лавке, все были готовы продолжать игру, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии
