Результаты матчей КХЛ на 15 октября 2025 года

Сегодня, 15 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 15 октября 2025 года:

«Амур» – «Спартак» — 4:3;

«Адмирал» – «Лада» — 6:1;

«Локомотив» – ЦСКА — 4:1;

«Северсталь» – «Автомобилист» — 2:0;

СКА – «Нефтехимик» — 2:3 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 22 очками после 16 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 15 встреч.