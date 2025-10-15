Скидки
Результаты матчей КХЛ на 15 октября 2025 года

Сегодня, 15 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 15 октября 2025 года:

«Амур» – «Спартак» — 4:3;
«Адмирал» – «Лада» — 6:1;
«Локомотив» – ЦСКА — 4:1;
«Северсталь» – «Автомобилист» — 2:0;
СКА – «Нефтехимик» — 2:3 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 22 очками после 16 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 15 встреч.

Новости. Хоккей

