15 октября состоялись пять встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 15 октября 2025 года:
«Ладья» – АКМ Новомосковск — 4:0;
«Чайка» – «Тюменский Легион» — 3:0;
МХК «Динамо» Спб – «Локо» — 0:3;
«СКА-1946» – «Алмаз» — 0:3;
«Красная Машина-Юниор» – «Сахалинские Акулы» — 4:5 Б.
Напомним, «Золотой» дивизион Западной конференции МХЛ возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции МХЛ занимают «Стальные Лисы», набравшие 24 очка после 13 матчей.