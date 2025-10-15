Скидки
Хоккей

Ларионов: несмотря на все звонки из какой-то комнаты, СКА нашёл силы сравнять счёт

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

— Увлекательный матч с обилием моментов, ошибок, плохих решений. Несмотря на все звонки, которые шли из какой-то комнаты, не знаю, как она называется, ребята нашли в себе силы, сравняли счёт. Спасли очко, хотя должны были взять два. После первого периода я вообще не видел проблем ни с чем.

Печально, что продолжаем дарить соперникам моменты и голы. Позитив в том, что команда продолжала бороться, забила два гола, которые не засчитали, забила третий гол. Это радует.

— Вы сказали, что похвалили ребят, а насколько есть и место критике для команды?
— Когда такая ситуация, не хочется выражать гнев. Игра непредсказуема, усилия и старания, голы, которые забили, обычно выносишь из игры больше хорошего, а не плохого. Не всё так плохо. Вытащить игру, когда всё против тебя: незасчитанные голы, грубейшая ошибка в одном из голов, но за характер, стремление вытащить матч – похвала, — передает слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео
СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив дома «Нефтехимику»
