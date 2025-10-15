Ларионов: адаптация Гримальди затянулась, это напрягает. Не видим, что игрок сам хочет

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б) высказался об игре нападающего армейского клуба Рокко Гримальди.

— У Гримальди 0 очков в шести матчах, вас это напрягает?

— Это деликатный вопрос. Мы ищем пути, даём игровое время, большинство, разных партнёров. Это продолжается полтора месяца, пока, скажу честно, адаптация сильно затянулась. Она напрягает. Можем взять всю критику на себя, тренеры виноваты. Но когда опытный игрок выходит на площадку, тренеров рядом нет. Есть лёд, ответственность, герб СКА на груди. Здесь мы уже переходим в плоскость – хочет ли сам игрок делать то, что он должен сделать. Пока мы этого не видим, скажу честно.

— Не могу понять роль Локтионова в команде, какой у него функционал?

— Это опыт игрока, который прошёл большую школу, он играет важную роль в меньшинстве и «5 на 5». Он проходит сложную адаптацию, к нему есть претензии, но небольшие. Это честный игрок, мы пока не до конца от него получаем, однако я верю, что он нам поможет в сезоне. Верю, что мы найдём для него правильных партнёров, — передает слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.