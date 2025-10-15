«Это самая непонятная история». Ларионов — о низкой результативности СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б) высказался о низкой результативности армейского клуба.

— СКА давно не забрасывал больше двух, не очень вяжется с атакующей командой. Беспокоит этот диссонанс?

— Беспокоит, это точно. В этом компоненте нет уверенности у большинства игроков. И это самая непонятная история, ладно, у одного или двух… Но пустые ворота – не забиваем, выходы один на один – не забиваем, отскоки – не забиваем. Не знаю, с чем это связано, уверенность пропала у ребят. Хочешь, чтобы прорвало, мы прилагаем усилия, но не реализуем моменты. Пытаемся играть в атакующий хоккей, а как по-другому? Мы не можем сидеть в обороне и ждать, пока гол придёт сам. Так не бывает.

Когда смотришь статистику, аналитику, видно, что процент реализации очень низкий. Это беспокоит. Пытаемся найти решение. Наверное, должно прорвать, и чем раньше, тем лучше.

— Хватает ли вашей игре стабильности?

— Стабильность – то, что мы хотим. Пока она идёт очень туго. Мы с этого начинаем разговор о матчах, хочешь стабильную команду, чтобы она шла ровно. Но она идёт вязко, неторопливо. Хочется выигрывать 6:2, 5:2, хотя бы 3:2, 4:2. Стараемся это делать, но мы играем против соперников, которые очень плотно действуют в обороне.

Попадаем на самых горячих вратарей, которые вытаскивают броски, или шайбы залетают, но судьи не засчитывают.

— Первый буллит вышел бросать Менелл, почему?

— Мы били буллиты до этого, я исходил из того, кто может решить в данной ситуации. Менелл забил шесть голов, для защитника атакующего плана это неплохой вариант. Хочется ошеломить или сокрушить… Праворукий неудобен для вратаря. Были мысли поставить Локтионова, но я пошёл вопреки, выпустил игрока, которого вратарь не ждал. Не получилось. Дальше был Марат, у него пока не идёт. Короткий сделал всё правильно, только лишнее движение, а так мог забить. Надеюсь, эта уверенность придёт к ребятам. Мы так мало забиваем, это не красит команду, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.