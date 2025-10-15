Игорь Ларионов ответил на вопрос, находится ли СКА в поиске нового вратаря

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б) ответил на вопрос, находится ли армейский клуб в поиске нового вратаря.

— Появилась информация, что СКА находится в поиске вратаря, прокомментируйте ситуацию. Можно ли сказать, что вы пока не удовлетворены вратарями?

— Если бы мы выигрывали 5:4 или 6:5, можно было бы сказать, что вратари не выручают, но мы забиваем пачку голов. А в этой ситуации ребята играют в хороший хоккей, дают возможность команде быть в игре, выигрывать матчи. Некоторые команды взяли опытных вратарей за очень большие деньги и страдают больше, чем мы. Наша проблема в том, что мы не можем забить. А вратари играют очень хорошо, что Заврагин, что Плешков.

— Это вопрос опыта?

— Будет некорректно говорить, кто лучше. Опыт не приходит на лавке, только в игре. Для вратарей нужна поддержка, минуты в игре, стабильность, ласковая рука тренера. Очень важно поддержать человека, они играют здорово. На данный момент нет даже мысли думать о ком-то другом. Нам нужна командная победа. Вратари играют здорово, защитники должны быть более собранными, а нападающие – более голодными и результативными, — передает слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.