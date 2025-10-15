Скидки
Игорь Ларионов ответил на вопрос, находится ли СКА в поиске нового вратаря

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б) ответил на вопрос, находится ли армейский клуб в поиске нового вратаря.

— Появилась информация, что СКА находится в поиске вратаря, прокомментируйте ситуацию. Можно ли сказать, что вы пока не удовлетворены вратарями?
— Если бы мы выигрывали 5:4 или 6:5, можно было бы сказать, что вратари не выручают, но мы забиваем пачку голов. А в этой ситуации ребята играют в хороший хоккей, дают возможность команде быть в игре, выигрывать матчи. Некоторые команды взяли опытных вратарей за очень большие деньги и страдают больше, чем мы. Наша проблема в том, что мы не можем забить. А вратари играют очень хорошо, что Заврагин, что Плешков.

15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

— Это вопрос опыта?
— Будет некорректно говорить, кто лучше. Опыт не приходит на лавке, только в игре. Для вратарей нужна поддержка, минуты в игре, стабильность, ласковая рука тренера. Очень важно поддержать человека, они играют здорово. На данный момент нет даже мысли думать о ком-то другом. Нам нужна командная победа. Вратари играют здорово, защитники должны быть более собранными, а нападающие – более голодными и результативными, — передает слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

