«Было много драматизма, драйва, эмоций». Нападающий «Нефтехимика» — о победе над СКА

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Данил Юртайкин прокомментировал победный матч со СКА (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

«Хороший матч, в быстром темпе. Сегодня Филипп и Ярослав нас подтащили, конечно. В первом периоде много играли в своей зоне, во втором и третьем — уже лучше. Поэтому с хорошей победой всех!

Победу добыли прежде всего за счёт веры в себя и в партнёра. Побольше начали играть с шайбой, вот и поэтому забили в большинстве. Что касается моего гола… Ну, там семь секунд понадобились. Выиграли вбрасывание, бросили, шайба отскочила, и я добил с ходу. Поэтому всё просто и эффективно.

В прошлой игре мы взяли одно очко, сегодня – два. Безусловно, любая победа всегда придаёт импульс. Немножко укусили этот импульс, поэтому сейчас дальше, дай бог, пойдёт.

Сегодня было много драматизма, драйва, эмоций. Так-то сразу и не вспомнить, когда такое было в моей практике. Игры всегда разные, много матчей. Поэтому сегодня, наверное, одна из тех игр, где много всего произошло. Хороший поединок, классные эмоции, идём дальше. Ну, наверное, всё-таки мы справедливо победили», — приводит слова Юртайкина пресс-служба «Нефтехимика».

