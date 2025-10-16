«Даже моя мама бы забила». Алексей Протас — о голе в ворота «Тампы»
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал свой гол в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ с передачи Коннора Макмайкла.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06 1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38 1:2 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 41:23 (pp) 2:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 44:56 (pp) 3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19
«Да, это, конечно, был отличный розыгрыш со всех сторон. Всё началось с выхода из обороны. А передача от Макмайкла… боже, с такого паса даже моя мама бы забила. Это просто невероятно. Он сделал за меня буквально всё. Отличная работа всей команды, всё началось в нашей зоне, но этот момент...» — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.
В нынешнем сезоне НХЛ Протас принял участие в четырёх встречах, в которых записал в свой актив три гола и две результативные передачи.
