«Даже моя мама бы забила». Алексей Протас — о голе в ворота «Тампы»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал свой гол в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ с передачи Коннора Макмайкла.

«Да, это, конечно, был отличный розыгрыш со всех сторон. Всё началось с выхода из обороны. А передача от Макмайкла… боже, с такого паса даже моя мама бы забила. Это просто невероятно. Он сделал за меня буквально всё. Отличная работа всей команды, всё началось в нашей зоне, но этот момент...» — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне НХЛ Протас принял участие в четырёх встречах, в которых записал в свой актив три гола и две результативные передачи.