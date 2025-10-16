21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Эпплтон (Ларкин) – 22:09 2:0 Кейн (Зайдер, Ларкин) – 29:36 (pp) 2:1 Маршан (Лунделль) – 34:05 3:1 Эпплтон (Расмуссен, Дебринкэт) – 58:02 4:1 Расмуссен (Дебринкэт) – 59:42
За «Детройт» забивали Мэйсон Эпплтон (дважды), Патрик Кейн и Майкл Расмуссен.
За «Флориду» заброшенной шайбой отличился Брэд Маршан. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.
Таким образом, «Детройт» продлил победную серию до трёх матчей. «Флорида» потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Детройт» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Матчи пройдут 18 и 17 октября соответственно.
