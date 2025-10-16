21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

За «Детройт» забивали Мэйсон Эпплтон (дважды), Патрик Кейн и Майкл Расмуссен.

За «Флориду» заброшенной шайбой отличился Брэд Маршан. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 21 сейв.

Таким образом, «Детройт» продлил победную серию до трёх матчей. «Флорида» потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Матчи пройдут 18 и 17 октября соответственно.