«Баффало» крупно обыграл «Оттаву» в матче с 12 голами. У Зуба — «-1»

В ночь с 15 на 16 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в американском Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась крупной победой хозяев со счётом 8:4.
В составе победителей голами отличились Джек Куинн (дубль), Райан Маклауд (дубль), Алекс Так (1+1), Джейсон Цукер (дубль) и Иржи Кулих. Кроме того, хет-триком из ассистов отметился Закари Бенсон. У гостей забивали Шейн Пинто, Тим Штюцле, Джейк Сандерсон (1+1) и Ларс Эллер. Защитник канадской команды Джордан Спенс отметился тремя результативными передачами. Россиянин Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Баффало» одержал первую победу в сезоне. В следующем матче «Сэйбрз» завершит домашнюю серию и встретится с «Флоридой Пантерз» 18 октября. Потерпевшая третье кряду поражение «Оттава» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Сиэтл Кракен» 17 октября.
- 16 октября 2025
