Баффало Сэйбрз — Оттава Сенаторз, результат матча 16 октября 2025, счёт 8:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Баффало» крупно обыграл «Оттаву» в матче с 12 голами. У Зуба — «-1»
В ночь с 15 на 16 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в американском Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась крупной победой хозяев со счётом 8:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Куинн (Байрэм, Далин) – 08:01 (pp)     1:1 Штюцле (Зеттерлунд, Спенс) – 16:09     1:2 Сандерсон (Грейг, Козенс) – 23:58 (pp)     2:2 Маклауд (Бенсон, Пауэр) – 26:46 (sh)     3:2 Так (Брайсон, Доун) – 30:17     4:2 Цукер (Далин, Бенсон) – 31:46 (pp)     5:2 Цукер (Доун, Томпсон) – 33:43 (pp)     5:3 Пинто (Спенс, Сандерсон) – 40:40     5:4 Эллер (Казинс, Спенс) – 42:15     6:4 Маклауд (Так, Доун) – 42:32     7:4 Куинн (Кребс) – 43:17     8:4 Кулих (Томпсон, Бенсон) – 56:44    

В составе победителей голами отличились Джек Куинн (дубль), Райан Маклауд (дубль), Алекс Так (1+1), Джейсон Цукер (дубль) и Иржи Кулих. Кроме того, хет-триком из ассистов отметился Закари Бенсон. У гостей забивали Шейн Пинто, Тим Штюцле, Джейк Сандерсон (1+1) и Ларс Эллер. Защитник канадской команды Джордан Спенс отметился тремя результативными передачами. Россиянин Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Баффало» одержал первую победу в сезоне. В следующем матче «Сэйбрз» завершит домашнюю серию и встретится с «Флоридой Пантерз» 18 октября. Потерпевшая третье кряду поражение «Оттава» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Сиэтл Кракен» 17 октября.

