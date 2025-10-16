Илья Михеев забил за «Чикаго» курьёзный гол, поймав на ошибке вратаря «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев открыл счёт на четвёртой минуте выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Вкатываясь в чужую зону, Михеев перехватил нерасчётливую передачу из-за ворот в исполнении голкипера «Блюз» Джоэля Хофера и отправил шайбу в оставшийся пустым створ.

Этот гол стал для Ильи третьим в новом регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026 в пятом по счёту матче.