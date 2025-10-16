Илья Михеев забил за «Чикаго» курьёзный гол, поймав на ошибке вратаря «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев открыл счёт на четвёртой минуте выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури).
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2-й период
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 03:02 1:1 Нейборс (Парэйко, Бучневич) – 04:29 1:2 Райхель (Грызлик) – 05:23 2:2 Холлоуэй (Кайру) – 14:54 2:3 Райхель (Власик, Бедард) – 22:49 2:4 Назар (Бертуцци, Кайзер) – 24:32 2:5 Дикинсон (Власик) – 28:52
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Вкатываясь в чужую зону, Михеев перехватил нерасчётливую передачу из-за ворот в исполнении голкипера «Блюз» Джоэля Хофера и отправил шайбу в оставшийся пустым створ.
Этот гол стал для Ильи третьим в новом регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026 в пятом по счёту матче.
