Нападающий «Флориды»: играть с Бобровским в воротах — одно удовольствие

Нападающий «Флориды Пантерз» Люк Канин прокомментировал игру 37-летнего российского голкипера Сергея Бобровского после поражения от «Детройт Ред Уингз» (1:4) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Он совершил невероятные сейвы в этом матче. Играть с ним в воротах — одно удовольствие», — приводит слова Канина пресс‑служба «Флориды».

Сергей Бобровский в матче с «Детройтом» отразил 21 из 23 бросков в створ своих ворот (91,3%). Две шайбы из четырёх хоккеисты «Ред Уингз» забросили в концовке игры в пустые ворота. Это поражение стало для «Флориды» вторым в пяти играх нового сезона-2025/2026 и первым в четырёх матчах с Бобровским в воротах.

