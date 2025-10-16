Нападающий «Флориды»: играть с Бобровским в воротах — одно удовольствие
Нападающий «Флориды Пантерз» Люк Канин прокомментировал игру 37-летнего российского голкипера Сергея Бобровского после поражения от «Детройт Ред Уингз» (1:4) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Эпплтон (Ларкин) – 22:09 2:0 Кейн (Зайдер, Ларкин) – 29:36 (pp) 2:1 Маршан (Лунделль) – 34:05 3:1 Эпплтон (Расмуссен, Дебринкэт) – 58:02 4:1 Расмуссен (Дебринкэт) – 59:42
«Он совершил невероятные сейвы в этом матче. Играть с ним в воротах — одно удовольствие», — приводит слова Канина пресс‑служба «Флориды».
Сергей Бобровский в матче с «Детройтом» отразил 21 из 23 бросков в створ своих ворот (91,3%). Две шайбы из четырёх хоккеисты «Ред Уингз» забросили в концовке игры в пустые ворота. Это поражение стало для «Флориды» вторым в пяти играх нового сезона-2025/2026 и первым в четырёх матчах с Бобровским в воротах.
Видео: Барков зарядил кричалку в честь Бобровского на параде «Флориды»
Комментарии
