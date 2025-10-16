Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Флориды»: играть с Бобровским в воротах — одно удовольствие

Нападающий «Флориды»: играть с Бобровским в воротах — одно удовольствие
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Люк Канин прокомментировал игру 37-летнего российского голкипера Сергея Бобровского после поражения от «Детройт Ред Уингз» (1:4) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Эпплтон (Ларкин) – 22:09     2:0 Кейн (Зайдер, Ларкин) – 29:36 (pp)     2:1 Маршан (Лунделль) – 34:05     3:1 Эпплтон (Расмуссен, Дебринкэт) – 58:02     4:1 Расмуссен (Дебринкэт) – 59:42    

«Он совершил невероятные сейвы в этом матче. Играть с ним в воротах — одно удовольствие», — приводит слова Канина пресс‑служба «Флориды».

Сергей Бобровский в матче с «Детройтом» отразил 21 из 23 бросков в створ своих ворот (91,3%). Две шайбы из четырёх хоккеисты «Ред Уингз» забросили в концовке игры в пустые ворота. Это поражение стало для «Флориды» вторым в пяти играх нового сезона-2025/2026 и первым в четырёх матчах с Бобровским в воротах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Барков зарядил кричалку в честь Бобровского на параде «Флориды»

Материалы по теме
Видео
21 сейв Бобровского не спас «Флориду» от поражения в матче с «Детройтом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android