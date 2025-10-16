Скидки
Никитина благодарили за Кубок Гагарина, Шалунов показывал язык. Фото победы «Локомотива»

15 октября в Ярославле на стадионе «Арена-2000» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал ЦСКА. Игорь Никитин, под руководством которого в минувшем сезоне ярославский клуб завоевал Кубок Гагарина, впервые приехал в город в качестве главного тренера другой команды. Встреча завершилась победой действующих чемпионов КХЛ со счётом 4:1.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Уже на второй минуте Байрон Фрейз открыл счёт в матче. А за 26 секунд до конца первого периода Никита Кирьянов удвоил преимущество железнодорожников. На шестой минуте второго периода Денис Зернов сократил отставание ЦСКА до минимума. Но спустя восемь минут Максим Шалунов сделал счёт 3:1, а в конце третьего периода он же забросил четвёртую шайбу хозяев, оформив дубль.

