Хоккей

Сент-Луис Блюз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 16 октября 2025, счет 3:8, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» разгромить в гостях «Сент-Луис», у Бучневича ассист
В ночь с 15 на 16 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 8
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 03:02     1:1 Нейборс (Парэйко, Бучневич) – 04:29     1:2 Райхель (Грызлик) – 05:23     2:2 Холлоуэй (Кайру) – 14:54     2:3 Райхель (Власик, Бедард) – 22:49     2:4 Назар (Бертуцци, Кайзер) – 24:32     2:5 Дикинсон (Власик) – 28:52     2:6 Донато (Кревьер, Михеев) – 41:17     2:7 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 45:03 (pp)     3:7 Такер (Нейборс) – 51:28     3:8 Грин (Райхель, Бедард) – 52:21    

В составе «Чикаго» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Илья Михеев. На счету Павла Бучневича из «Сент-Луиса» результативный пас.

Авторами остальных заброшенных шайб стали Лукас Райхель (дубль), Фрэнк Назар, Джейсон Дикинсон, Райан Донато, Теуво Терявяйнен, Райан Грин (все — «Чикаго»), Джейк Нейборс, Дилан Холлоуэй и Тайлер Такер (все трое — «Сент-Луис»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

