Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» разгромить в гостях «Сент-Луис», у Бучневича ассист

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.

В составе «Чикаго» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Илья Михеев. На счету Павла Бучневича из «Сент-Луиса» результативный пас.

Авторами остальных заброшенных шайб стали Лукас Райхель (дубль), Фрэнк Назар, Джейсон Дикинсон, Райан Донато, Теуво Терявяйнен, Райан Грин (все — «Чикаго»), Джейк Нейборс, Дилан Холлоуэй и Тайлер Такер (все трое — «Сент-Луис»).

