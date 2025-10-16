Скидки
Юта Мамонт — Калгари Флэймз, результат матча 16 октября 2025, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Калгари» проиграл «Юте» и остался на последнем месте в Западной конференции НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Андерссон (Фрост, Кадри) – 08:37 (pp)     1:1 Хэйтон (Шмальц, Марино) – 21:16     2:1 Петерка – 24:24     3:1 Стенлунд – 59:36    

На девятой минуте игры Расмус Андерссон реализовал большинство и вывел гостей вперёд. На 22-й минуте Барретт Хэйтон сравнял счёт. На 25-й минуте Джон-Джейсон Петерка забросил шайбу, которая стала победной для «Юты». На последней минуте матча третий гол хозяев льда забил в пустые ворота Кевин Стенлунд.

Российские защитники «Мамонт» Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились.

«Калгари» с двумя очками в пяти матчах и разницей шайб 10:19 остался на последней, 16-й строчке таблицы Западной конференции. «Юта» набрала четыре очка в четырёх играх и поднялась на 10-е место.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
