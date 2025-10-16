«Лос-Анджелес» вернул 33-летнего вратаря «Тампы», которого ранее выставил на драфт отказов

«Лос-Анджелес Кингз» подписал вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Феникса Копли в обмен на будущее вознаграждение. Об этом сообщает официальный сайт «Кингз».

33-летний Копли возвращается в Лос-Анджелес всего через две недели после его перехода в «Тампу».

Копли провёл предыдущие три года в составе «Кингз», в минувшем сезоне он большую часть времени играл за команду АХЛ «Онтарио Рейн». После этого голкипер был выставлен на драфт отказов «Кингз» и перешёл в стан «молний».

Кроме вышеупомянутых команд Копли известен выступлениями в НХЛ за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».

