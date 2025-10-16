Скидки
Главная Хоккей Новости

Илья Михеев признан второй звездой матча НХЛ «Сент-Луис» — «Чикаго»

Комментарии

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев был признан экспертами НХЛ второй звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (8:3). Михеев в этой игре набрал два очка, оформив «гол+пас» — на его счету первая заброшенная шайба «Блэкхоукс» на четвёртой минуте и участие в результативной комбинации при шестом голе «Чикаго» на 42-й минуте.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 8
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 03:02     1:1 Нейборс (Парэйко, Бучневич) – 04:29     1:2 Райхель (Грызлик) – 05:23     2:2 Холлоуэй (Кайру) – 14:54     2:3 Райхель (Власик, Бедард) – 22:49     2:4 Назар (Бертуцци, Кайзер) – 24:32     2:5 Дикинсон (Власик) – 28:52     2:6 Донато (Кревьер, Михеев) – 41:17     2:7 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 45:03 (pp)     3:7 Такер (Нейборс) – 51:28     3:8 Грин (Райхель, Бедард) – 52:21    

Первой звездой матча стал нападающий «Чикаго» Лукас Райхель, набравший три очка — в его активе дубль и результативный пас. Статус третьей звезды достался форварду «Чёрных Ястребов» Коннору Бедарду, который отдал на партнёров три результативные передачи.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ

