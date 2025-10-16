«Перелёты — тяжело, но это не оправдание». Жамнов оценил поражение «Спартака» от «Амура»

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Амура» (3:4) во встрече, где московская команда пропустила четвёртую шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.

«По игре, мы начали сонно, как я уже отметил в послематчевом интервью. Здесь, на Дальнем Востоке, нельзя играть только 15 или 20 минут – надо выходить и полностью отдаваться игре. Я понимаю, что все эти перелёты – тяжело, но это не оправдание. Молодцы, что вернулись в игру, но проиграли игру не из-за какой-то ошибки – а в целом, из-за своей подготовленности к этой игре. Хотел бы поздравить команду соперника с победой и очень был рад увидеть сегодня Александра Гальченюка – мы вместе провели несколько лет в московском «Динамо», поэтому очень рад за него и хочу пожелать удачи в дальнейшем. А мы будем готовиться к следующей игре», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.