Хоккей

«Перелёты — тяжело, но это не оправдание». Жамнов оценил поражение «Спартака» от «Амура»

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Амура» (3:4) во встрече, где московская команда пропустила четвёртую шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Слепец (Шварёв) – 10:43 (5x5)     1:1 Ружичка (Тодд, Миронов) – 24:28 (5x5)     2:1 Коротких (Балдаев, Лихачёв) – 28:55 (5x5)     3:1 Коротких (Дубакин, Евсеев) – 46:43 (5x4)     3:2 Беляев (Рубцов, Порядин) – 52:08 (5x4)     3:3 Локхарт (Мальцев, Ярош) – 58:50 (6x5)     4:3 Дубакин (Коротких) – 59:45 (5x5)    

«По игре, мы начали сонно, как я уже отметил в послематчевом интервью. Здесь, на Дальнем Востоке, нельзя играть только 15 или 20 минут – надо выходить и полностью отдаваться игре. Я понимаю, что все эти перелёты – тяжело, но это не оправдание. Молодцы, что вернулись в игру, но проиграли игру не из-за какой-то ошибки – а в целом, из-за своей подготовленности к этой игре. Хотел бы поздравить команду соперника с победой и очень был рад увидеть сегодня Александра Гальченюка – мы вместе провели несколько лет в московском «Динамо», поэтому очень рад за него и хочу пожелать удачи в дальнейшем. А мы будем готовиться к следующей игре», — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

