Результаты матчей НХЛ на 16 октября 2025 года

В ночь на 16 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 16 октября 2025 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Оттава Сенаторз» — 8:4;
«Детройт Ред Уингз» – «Флорида Пантерз» — 4:1;
«Юта Мамонт» – «Калгари Флэймз» — 3:1;
«Сент-Луис Блюз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:8.

В составе «Чикаго» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Илья Михеев. На счету Павла Бучневича из «Сент-Луиса» результативный пас. Михеев признан второй звездой матча НХЛ «Сент-Луис» — «Чикаго»

