Илья Михеев вышел на чистое первое место в гонке снайперов «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев стал лучшим снайпером своего клуба на текущий момент в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026. В ночь с 15 на 16 октября мск Михеев отметился заброшенной шайбой и результативным пасом в выездном матче с «Сент-Луис Блюз» (8:3), этот гол стал для него третьим в пяти играх нынешней регулярки.

У четверых хоккеистов «Блэкхоукс» по две заброшенные шайбы в активе — Лукаса Райхеля (в двух матчах), Андре Бураковски, Фрэнка Назара и Коннора Бедарда (у всех троих — в пяти матчах). По одному голу забили семь хоккеистов «Чикаго».

