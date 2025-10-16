Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Михеев вышел на чистое первое место в гонке снайперов «Чикаго»

Илья Михеев вышел на чистое первое место в гонке снайперов «Чикаго»
Комментарии

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев стал лучшим снайпером своего клуба на текущий момент в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026. В ночь с 15 на 16 октября мск Михеев отметился заброшенной шайбой и результативным пасом в выездном матче с «Сент-Луис Блюз» (8:3), этот гол стал для него третьим в пяти играх нынешней регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 8
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 03:02     1:1 Нейборс (Парэйко, Бучневич) – 04:29     1:2 Райхель (Грызлик) – 05:23     2:2 Холлоуэй (Кайру) – 14:54     2:3 Райхель (Власик, Бедард) – 22:49     2:4 Назар (Бертуцци, Кайзер) – 24:32     2:5 Дикинсон (Власик) – 28:52     2:6 Донато (Кревьер, Михеев) – 41:17     2:7 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 45:03 (pp)     3:7 Такер (Нейборс) – 51:28     3:8 Грин (Райхель, Бедард) – 52:21    

У четверых хоккеистов «Блэкхоукс» по две заброшенные шайбы в активе — Лукаса Райхеля (в двух матчах), Андре Бураковски, Фрэнка Назара и Коннора Бедарда (у всех троих — в пяти матчах). По одному голу забили семь хоккеистов «Чикаго».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025

Материалы по теме
Видео
Гол и пас Михеева помогли «Чикаго» разгромить в гостях «Сент-Луис», у Бучневича ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android