Илья Михеев вышел на чистое первое место в гонке снайперов «Чикаго»
Поделиться
Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев стал лучшим снайпером своего клуба на текущий момент в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026. В ночь с 15 на 16 октября мск Михеев отметился заброшенной шайбой и результативным пасом в выездном матче с «Сент-Луис Блюз» (8:3), этот гол стал для него третьим в пяти играх нынешней регулярки.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 8
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 03:02 1:1 Нейборс (Парэйко, Бучневич) – 04:29 1:2 Райхель (Грызлик) – 05:23 2:2 Холлоуэй (Кайру) – 14:54 2:3 Райхель (Власик, Бедард) – 22:49 2:4 Назар (Бертуцци, Кайзер) – 24:32 2:5 Дикинсон (Власик) – 28:52 2:6 Донато (Кревьер, Михеев) – 41:17 2:7 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 45:03 (pp) 3:7 Такер (Нейборс) – 51:28 3:8 Грин (Райхель, Бедард) – 52:21
У четверых хоккеистов «Блэкхоукс» по две заброшенные шайбы в активе — Лукаса Райхеля (в двух матчах), Андре Бураковски, Фрэнка Назара и Коннора Бедарда (у всех троих — в пяти матчах). По одному голу забили семь хоккеистов «Чикаго».
Видео: Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025
Комментарии
- 16 октября 2025
-
09:55
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:46
-
07:39
-
07:20
-
07:19
-
06:22
-
05:25
-
04:49
-
04:42
-
01:40
- 15 октября 2025
-
23:50
-
23:43
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:30
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:39