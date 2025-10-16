«Не идёт сейчас в нашу сторону». Голдобин — о незасчитанных голах в матче с «Нефтехимиком»

Нападающий СКА Николай Голдобин оценил поражение от «Нефтехимика» (2:3 Б). В третьем периоде судьи не засчитали две шайбы СКА.
– Остались ли какие-то эмоции после такой игры?
– Нет, всё выплеснули на льду. Без эмоций пока.
– Второй матч подряд спорные шайбы решают исход матча для СКА. Что в этот момент происходит на скамейке?
– Обидно, что не засчитали два гола в нашу пользу. Не знаю, с чем это связано. Просто не идёт сейчас в нашу сторону.
– Как вам игралось в тройке с Бландизи и Гримальди? Со стороны показалось, что для вас это наиболее комфортное сочетание.
– Мне со всеми нравится играть – и когда я с Андреем Локтионовым играл, и с Сергеем Плотниковым. Все ребята хороши. Бландизи и Гримальди работают, стараются. Мы чувствуем друг друга, разговариваем по-английски, поэтому было легко понять, что они делают. Могли больше одной шайбы сегодня забросить точно, – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
