Главная Хоккей Новости

«Не идёт сейчас в нашу сторону». Голдобин — о незасчитанных голах в матче с «Нефтехимиком»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин оценил поражение от «Нефтехимика» (2:3 Б). В третьем периоде судьи не засчитали две шайбы СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

– Остались ли какие-то эмоции после такой игры?
– Нет, всё выплеснули на льду. Без эмоций пока.

– Второй матч подряд спорные шайбы решают исход матча для СКА. Что в этот момент происходит на скамейке?
– Обидно, что не засчитали два гола в нашу пользу. Не знаю, с чем это связано. Просто не идёт сейчас в нашу сторону.

– Как вам игралось в тройке с Бландизи и Гримальди? Со стороны показалось, что для вас это наиболее комфортное сочетание.
– Мне со всеми нравится играть – и когда я с Андреем Локтионовым играл, и с Сергеем Плотниковым. Все ребята хороши. Бландизи и Гримальди работают, стараются. Мы чувствуем друг друга, разговариваем по-английски, поэтому было легко понять, что они делают. Могли больше одной шайбы сегодня забросить точно, – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

