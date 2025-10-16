Расписание матчей КХЛ на 16 октября 2025 года

Сегодня, 16 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 16 октября 2025 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Ак Барс»;

17:00. «Металлург» – «Салават Юлаев»;

17:30. «Барыс» – «Авангард»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 22 очками после 16 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 15 встреч.