Главная Хоккей Новости

«Стоит задуматься». Голдобин — о низкой результативности СКА в последних матчах

«Стоит задуматься». Голдобин — о низкой результативности СКА в последних матчах
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о низкой результативности петербургской команды в последних матчах. Семь подряд матчей СКА не забрасывает более двух шайб.

– Семь матчей подряд СКА не забрасывает больше двух шайб. Что идёт не так?
– Можно было бы забрасывать и одну и побеждать при этом. А так мы проигрываем. Стоит задуматься. Надо больше забивать, реализовывать свои моменты, и тогда всё пойдёт своим чередом, – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив дома «Нефтехимику». На данный момент СКА занимает восьмое место на Западе КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
