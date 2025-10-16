«Стоит задуматься». Голдобин — о низкой результативности СКА в последних матчах

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о низкой результативности петербургской команды в последних матчах. Семь подряд матчей СКА не забрасывает более двух шайб.

– Семь матчей подряд СКА не забрасывает больше двух шайб. Что идёт не так?

– Можно было бы забрасывать и одну и побеждать при этом. А так мы проигрываем. Стоит задуматься. Надо больше забивать, реализовывать свои моменты, и тогда всё пойдёт своим чередом, – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

СКА потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив дома «Нефтехимику». На данный момент СКА занимает восьмое место на Западе КХЛ.