«Адмирал» поместил нападающего Остапа Сафина в список отказов, сообщает пресс-служба клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать игрока в свою систему. Контракт с форвардом был подписан 27 августа.

За четыре матча текущего сезона в составе «Адмирала» Сафин не набрал ни одного очка.

Сафин перешёл в «Трактор» по ходу прошлого сезона из тольяттинской «Лады». Он провёл в составе челябинцев 32 игры, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. В общей сложности в минувшем сезоне Остап провёл 40 встреч в регулярном чемпионате за обе команды, где отметился семью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В плей-офф на счету хоккеиста 17 игр и два гола.