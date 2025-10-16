«Флорида» нашла замену защитнику Куликову, получившему долгосрочную травму

«Флорида Пантерз» забрала 23-летнего защитника «Оттавы Сенаторз» Донована Себранго с драфта отказов на фоне повреждения российского игрока обороны Дмитрия Куликова, который пропустит пять месяцев после операции на плече.

В этом сезоне Донован Себранго провёл два матча за «Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне защитник набрал 20 (8+12) очков в 50 играх в чемпионате АХЛ. Канадец был выбран «Детройтом» под общим 63-м номером в третьем раунде драфта НХЛ — 2020.

Куликов получил повреждение плеча по ходу второго периода матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (2:1) и перенёс операцию.