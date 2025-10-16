Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» нашла замену защитнику Куликову, получившему долгосрочную травму

«Флорида» нашла замену защитнику Куликову, получившему долгосрочную травму
Комментарии

«Флорида Пантерз» забрала 23-летнего защитника «Оттавы Сенаторз» Донована Себранго с драфта отказов на фоне повреждения российского игрока обороны Дмитрия Куликова, который пропустит пять месяцев после операции на плече.

В этом сезоне Донован Себранго провёл два матча за «Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне защитник набрал 20 (8+12) очков в 50 играх в чемпионате АХЛ. Канадец был выбран «Детройтом» под общим 63-м номером в третьем раунде драфта НХЛ — 2020.

Куликов получил повреждение плеча по ходу второго периода матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (2:1) и перенёс операцию.

Материалы по теме
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов выбыл на пять месяцев после операции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android