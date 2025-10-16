«Это потеря для нас». Главный тренер «Флориды» высказался о долгосрочной травме Куликова

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал травму российского защитника Дмитрия Куликова, которая вывела его из строя на пять месяцев.

«Дмитрий уникален в своей роли, как и некоторые другие игроки, которых мы не имеем в составе по различным причинам. Отличный игрок меньшинства, мощный игрок в защите, также он отлично умеет кататься и закрывать бреши в обороне. Это потеря для нас», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Куликов провёл две встречи, в которых не набрал очков, показатель полезности «-1». Дмитрий сыграл 1020 матчей в НХЛ. За свою карьеру он забил 50 голов, отдал 197 передач и набрал 247 очков с показателем полезности «-25». В составе «Флориды» игрок обороны становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.