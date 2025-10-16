Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 16 октября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 16 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 октября 2025 года (время московское):

17:30. «Магнитка» – «Сокол»;
19:00. «Челмет» – ХК «Норильск»;
17:30. «Южный Урал» – «Металлург» Нк;
19:00. «Нефтяник» – «Ижсталь»;
17:30. «Звезда» – «Ростов»;
19:00. «Химик» – ХК «Тамбов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Горняк-УГМК» (22 очка в 15 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одной игре дома и по одной в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android