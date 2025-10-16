Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 16 октября 2025 года

Сегодня, 16 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 октября 2025 года (время московское):

17:30. «Магнитка» – «Сокол»;

19:00. «Челмет» – ХК «Норильск»;

17:30. «Южный Урал» – «Металлург» Нк;

19:00. «Нефтяник» – «Ижсталь»;

17:30. «Звезда» – «Ростов»;

19:00. «Химик» – ХК «Тамбов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Горняк-УГМК» (22 очка в 15 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одной игре дома и по одной в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.