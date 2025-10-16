Скидки
Голдобин рассказал, как отреагировал на решение Игоря Ларионова посадить его в запас

Голдобин рассказал, как отреагировал на решение Игоря Ларионова посадить его в запас
Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о своей реакции на решение главного тренера Игоря Ларионова посадить его в запас. Форвард пропустил два матча СКА и вернулся в состав в игре с «Автомобилистом».

– Как отреагировали на решение Игоря Ларионова посадить вас в запас?
– Поработал, в зал походил. Потренировался, стал лучше и вернулся на лёд. Чувствую себя лучше, – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Голдобин перешёл в СКА из «Спартака» перед стартом текущего сезона. За 13 матчей в составе петербургского клуба нападающий отметился девятью очками — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

