Хоккей

«Амур» расторг контракт с защитником Кэмероном Ли

«Амур» расторг контракт с защитником Кэмероном Ли. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт игрока расторгнут по соглашению сторон.

«Его самоотверженная игра в обороне и подключения к атакам надолго запомнятся нашим болельщикам. Он не просто стал по-настоящему «своим» в Хабаровске, но и получил российское гражданство. Мы благодарим Кэма за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Защитник присоединился к хабаровской команде в 2022 году. За три с лишним сезона Ли провёл 155 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 42 голевые передачи.

