«Юта» эффектно представила своего талисмана — мамонта Таски

«Юта Мамонт» эффектно представила своего талисмана — мамонта Таски. Представление талисмана произошло перед матчем с «Калгари Флэймз» (3:1). Мамонт появился на площадке из ледяной глыбы.

Мамонт Таски ростом 190 см олицетворяет собой яркий фирменный стиль команды с доисторическим прошлым Юты. С мехом цвета горной синевы, тёмно-синим ирокезом, бивнями цвета соли и длинным синим хоботом, Таски олицетворяет силу, напор и внушительную силу стад, которые когда-то бродили по Юте более 10 000 лет назад.

Помимо фирменного меха и деталей, вдохновлённых суровой природой Юты, образ Таски включает в себя культовую чёрную домашнюю форму «мамонтов», дизайн которой гармонично сочетает в себе командную идентичность и гордость за сообщество.

