Андрей Назаров оценил вероятность возвращения сборной России на международную арену

Андрей Назаров оценил вероятность возвращения сборной России на международную арену
Известный тренер Андрей Назаров оценил вероятность возвращения сборной России на международную арену.

«Нынешнее информационное пространство очень активно как на внешнем, так и на внутреннем рынке. По сути, вся наша жизнь, включая спортивные события и новости, проходит в интернете. Нас продолжают атаковать со всех сторон, в том числе наши «друзья» из ИИХФ, которые по выдуманным причинам не пускают российскую национальную команду на чемпионаты мира. Но, на мой взгляд, у сборной России всё равно хорошие шансы вернуться на международную арену.

Мы видим, как усиливаются внутренние инфоповоды, уже сейчас идёт подготовка к декабрьским матчам сборной России на Кубке Первого канала. Накануне яркую пресс-конференцию дали два руководителя: Роман Ротенберг и Умар Кремлёв. В результате не только достигнуто соглашение о партнёрстве, но и зашла речь о возможном строительстве большой хоккейной арены в Серпухове. Так что положительных новостей хватает, наш отечественный спорт продолжает жить и развиваться», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

