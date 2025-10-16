Известный тренер Андрей Назаров оценил вероятность возвращения сборной России на международную арену.

«Нынешнее информационное пространство очень активно как на внешнем, так и на внутреннем рынке. По сути, вся наша жизнь, включая спортивные события и новости, проходит в интернете. Нас продолжают атаковать со всех сторон, в том числе наши «друзья» из ИИХФ, которые по выдуманным причинам не пускают российскую национальную команду на чемпионаты мира. Но, на мой взгляд, у сборной России всё равно хорошие шансы вернуться на международную арену.

Мы видим, как усиливаются внутренние инфоповоды, уже сейчас идёт подготовка к декабрьским матчам сборной России на Кубке Первого канала. Накануне яркую пресс-конференцию дали два руководителя: Роман Ротенберг и Умар Кремлёв. В результате не только достигнуто соглашение о партнёрстве, но и зашла речь о возможном строительстве большой хоккейной арены в Серпухове. Так что положительных новостей хватает, наш отечественный спорт продолжает жить и развиваться», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.