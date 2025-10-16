Скидки
КХЛ представила логотип и айдентику Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге

КХЛ представила логотип и айдентику Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге
КХЛ представила логотип и айдентику недели звёзд хоккея, которая пройдёт с 6 по 8 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

Фото: КХЛ

«Екатеринбург, сердце Уральского региона, объединяет в себе три ключевых элемента: природные богатства, промышленное лидерство и культурное наследие. Город исторически известен как центр добычи самоцветов и медных руд. Екатеринбург – родина писателя Павла Бажова, чьи сказы подарили миру уникальные образы уральских гор, малахита и мистических сил земли.

Логотип включает в себя несколько символов места проведения, которые заложены в его образе, форме и цветах. Одна из главных отсылок, подчёркивающая связь с ландшафтом региона – силуэт гор, выполненный в графической манере. Шестигранная форма символизирует огранку уральских самоцветов, прежде всего изумруда: Свердловская область – единственный регион в России, где добываются эти драгоценные камни. Цвета – малахитовый, медно-рыжий и чёрный – несут в себе символы природного богатства региона и его индустриального значения (медь – ключевой ресурс Урала). Кроме того, медно-рыжий цвет отсылает ещё и к визуальному облику «УГМК Арены», — говорится на официальном сайте КХЛ.

