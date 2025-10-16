«Сибирь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 16 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится матч между местной «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды одержали по две победы. «Ак Барс» имеет действующую пятиматчевую победную серию.

На данный момент новосибирская «Сибирь» располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанский «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Востока.