Сибирь — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

«Сибирь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск
Сегодня, 16 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится матч между местной «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды одержали по две победы. «Ак Барс» имеет действующую пятиматчевую победную серию.

На данный момент новосибирская «Сибирь» располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанский «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Востока.

