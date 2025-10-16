Скидки
В «Амуре» объяснили решение расторгнуть контракт с защитником Кэмероном Ли

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов прокомментировал расторжение контракта с защитником Кэмероном Ли. Игрок обороны запросил обмен из клуба, перестав попадать в состав на матчи по решению тренерского штаба.

«Мы на протяжении определённого времени совместно с агентом игрока пытались совершить взаимовыгодный обмен, но подходящих вариантов на рынке не нашли. Поэтому, учитывая заслуги Кэма перед нашим клубом в предыдущих сезонах, было принято решение пойти навстречу игроку и расторгнуть контракт по соглашению сторон. Так он быстрее сможет найти себе новую команду и продолжить карьеру. Мы благодарим Кэма за честную работу и яркие моменты в «Амуре», желаем ему только успехов», — цитирует Филимонова пресс-служба клуба.

