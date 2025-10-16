Скидки
«Было приятно выиграть». Голдобин — о победном голе Педана в матче с «Автомобилистом»

«Было приятно выиграть». Голдобин — о победном голе Педана в матче с «Автомобилистом»
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал скандальный победный гол защитника Андрея Педана в матче с «Автомобилистом» (2:1). Шайба попала в ворота через дырку в сетке. Арбитр видеоповторов ошибочно засчитал взятие ворот и был отстранён пожизненно от работы в Континентальной хоккейной лиге.

– Обсуждали ли в команде шайбу Андрея Педана в матче с «Автомобилистом»?
– Конечно. Только в новостях узнали. До сих пор не знаю, гол там или нет. Наверное, не зря писали, что его не было. Но нам засчитали гол, поэтому было приятно победить, – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
