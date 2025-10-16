Скидки
Коннор Макдэвид дал совет первому номеру драфта Шеферу, как адаптироваться в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о совете, который он дал бы защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шеферу о том, как справляться со всеми трудностями, связанными с выбором под первым номером.

«У него хорошая голова на плечах и отличный характер. Думаю, у него всё будет хорошо. Мой единственный совет — просто наслаждаться моментом», — цитирует Макдэвида пресс-служба канадского клуба.

Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре. На момент матча с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) ему исполнилось 18 лет и 34 дня. Ранее рекорд принадлежал Скотту Нидермайеру, который набрал очко в возрасте 18 лет и 46 дней.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер побил необычный рекорд Кросби 19-летней давности
