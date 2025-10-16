Скидки
Ларионов высказался о лидерах СКА, проведя сравнение с Майклом Джорданом

Ларионов высказался о лидерах СКА, проведя сравнение с Майклом Джорданом
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б) ответил на вопрос наличия лидеров в санкт-петербургской команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

— Есть ли лидеры, на кого вы рассчитываете? Лидеры могут иной раз и без тренеров решить проблему. На льду, в раздевалке.
— Это вопрос очень актуальный на самом деле. Мы пытаемся их найти. Лидеры могут повести за собой раздевалку, лавку, выстроить отношения. Мы пытаемся понять, кто же этот человек. Могу назвать много примеров лидеров, которые были успешны. В нашей команде, в ЦСКА, сборной — людей, которые могли подстегнуть, зажечь, повести за собой. В североамериканских командах, в которых я играл. Такие лидеры, как Майкл Джордан, который мог сделать лучше всю пятёрку.

Надеюсь и хочу, чтобы ребята, которые здесь несколько лет в команде, пересилят себя и сделают шаг вперёд. Они стараются, переживают, но их стремление даст плоды. Остальные ребята подтянутся. Нужно некоторые вещи пересмотреть и найти сочетания, чтобы ребята получали удовольствие от игры, выходили с улыбкой и реализовывали потенциал. Он пока не реализован. Ждём терпеливо, но иногда терпение заканчивается и приходится принимать решения, — приводит слова Ларионова пресс-служба команды.

